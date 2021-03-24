新北市林姓男子前年將研究所女同學帶到他所經營拳館，然後在酒精飲料中下藥迷昏她，再加以性侵，新北地方法院將林男判刑4年6月，台灣高等法院加重改判刑7年6月。可上訴。

林男在2019年3月7日開車載女同學到拳館與友人飲酒聊天，等到友人陸續離開後，他與女同學划拳過程中，在她飲用之酒精飲料中摻入含有氯硝西泮（Clonazepam）成分之苯二氮平類鎮定安眠劑供她飲用，她喝下後意識逐漸模糊。

林男攙扶女同學到拳館內之臥房休息，他趁對方陷於意識模糊、身體乏力、無法抵抗之際，不顧她說「不要」、「會痛」並以手推掙扎，強行褪去她的衣褲，以手指性侵她。

隔天早上女同學清醒時發現自己衣衫不整，並感頭昏無力，後來回想全程，懷疑遭林男下藥性侵，告知師長後報警就醫檢查，檢驗出她尿液有鎮定劑成分，才發現林的犯行。

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(中時 )