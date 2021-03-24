知名作詞人方文山不只會寫歌詞、拍電影，更與戲院首度跨領域合作，為戲院一隅策展，佈展共有6座微型世界的景觀模型，打造的精靈世界，為影城空間注入新活水。

第一次跟電影院的跨領域合作，方文山覺得非常有趣和創新，靜態展覽呈現建築的美，電影影像表達敘事的美，兩種型態存在於同一空間，多元特別，讓看電影不只是看電影，影迷同時吸收文化養分。影城空間運用非常靈活，除了色調設計運用活潑，體驗更是多元豐富，在電影院宛如置身畫廊、展覽廳、咖啡廳，或許未來將成為電影院的一種新潮流。

喜滿客影城絕色店在西門町電影街佇立數十個年頭，陪伴影迷無數美好時光，已成為台北市西區指標影城，此次喜滿客影城絕色店首次大規模全面升級改裝，重金斥資數千萬打造殿堂級影城。

業者表示：「為帶給影迷朋友更多體驗，我們不斷為空間帶來更多可能性，提供高優質觀影環境，未來將以電影與文創延伸觸角開放影廳資源共享，提供多元化多功能運用。」為慶祝影城改裝開幕，27日起將推出好康活動，詳情請洽喜滿客影城。

(中時 )