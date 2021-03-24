達新延遲說明現金減資 證交所開罰5萬元 20:402021/03/24 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，達新（1315）於3月22日經董事會決議通過辦理現金減資案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條第1項第7款情事，惟該公司延遲召開重大訊息說明記者會，已違反前述處理程序規定，因而決定處以違約金5萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。 惠特違反重訊 證交所處以3萬元違約金 國內外招標案釋出增 中鼎2021年新簽約金額拚再創高 (工商 ) #達新 #延遲 #證交所 #重大訊息 #說明 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 淘帝-KY列變更交易延遲重訊 證交所開罰3萬元 17:092021/03/24 財經 消防安檢違規 長照業、幼兒園入列 04:102021/03/24 地方新聞 金生儀百達翡麗擴店開幕 40只飛鷹表展難得一見 19:452021/03/24 消費 減資魅力顯現 中華車猛 超額配息7元 04:102021/03/24 財經要聞 英業達布局5G商機 智慧工廠解決方案首亮相 12:022021/03/24 財經 《資訊服務》凌群今年營運續拚高峰 智慧醫療獲聯新醫院採用 17:052021/03/24 財經 蘇花遊覽車撞山6死 駕駛罪嫌重大100萬元交保 17:082021/03/24 社會 證券市場影音學習教材 最新內容上架 14:262021/03/24 財經 明倫新創基地啟用 柯文哲：三年後見成敗 19:292021/03/24 生活 《生醫股》後疫情時代 麗豐：今年加盟店質量俱增 16:312021/03/24 財經 淡水公車撞屋簷玻璃碎滿地 司機淡定開回終點站遭開罰 17:322021/03/24 社會 財經熱門新聞 台積電狠砍571到底了？專家：3天不回587 更慘在後頭 - 財經 台積電600元以下不敢買？外資又喊驚天價 1張狠賺近30萬 - 財經 傳長榮「卡船」已脫困 正檢查長賜輪船身 - 財經 - 工商 恐怖 台積電350億大逃殺嚇死散戶 用這1招還有救 - 財經 紓緩「大排長榮」加緊救援 官方估蘇伊士運河最快今明暢通 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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