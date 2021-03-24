證交所指出，達新（1315）於3月22日經董事會決議通過辦理現金減資案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條第1項第7款情事，惟該公司延遲召開重大訊息說明記者會，已違反前述處理程序規定，因而決定處以違約金5萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。

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