高雄銀行（2836）24日舉行法說會，高雄銀行代理總經理徐翠梅表示，面對全球降息及疫情衝擊，2020年仍交出一張漂亮的成績單，稅後淨利7.63億元及每股盈餘（EPS）0.68元。

董事會已通過今年配發0.6元股利，含0.3元現金股利及0.3元股票股利，以24日的收盤價10.2元計算，殖利率接近6％，將俟股東會決議通過後配發。

徐翠梅表示，2020年調整資產獲利結構，追求穩定成長策略，同時致力於銀行體質改善，積極打銷呆帳，並加強逾期放款之收回，逾期放款金額降至5.34億元，逾放比率降至0.3％；加上財務操作績效，適時處分有價證券實現獲利挹注，金融商品淨收益大幅成長45.23％，創下近五年來的最佳紀錄。惠譽國際信用評等公司評給高雄銀行國內長期信用評等AA-（twn）、短期信用評等F1+（twn）（代表最強信用品質）、展望「穩定」。

高雄銀行配合高雄市府的政策，加碼推出「青年創業、希望無限」專案融資，提供青年創業所需資金、政府給予利息補貼，降低融資成本，提供實質幫助，營造友善創業環境，讓有志青年創業圓夢，創造就業機會，帶動高雄經濟活絡，讓高雄銀行與高雄青年、政府共創三贏。

徐翠梅表示，展望未來，將以「創造經營績效，建構優質高銀」為經營願景，並致力達成四大營運主軸，包括：一、提升經營績效；二、提高資產品質；三、強化資訊安全；四、開拓數位金融。持續強化經營體質，期以清新的形象，專業的經營決策與方法，再創新猷。

(工商 )