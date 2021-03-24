濾能公司前進南科設廠，新廠預計明年下半年完工。（劉秀芬攝）

半導體製程耗材供應商濾能公司前進南部科學園區設廠，24日於台南園區舉辦新廠動土典禮，現場邀請台南市長黃偉哲、南科管理局副局長鄭秀絨、中山大學副校長黃義佑與濾能公司董事長黃銘文等人一同見證濾能公司邁向新里程，新廠預計明年下半年完工，將為台南創造逾百工作機會。

濾能公司創立於2014年，董事長黃銘文是中山大學傑出校友，在中山大學協助引薦及輔導下，濾能公司於2019年核准進駐南科園區。

濾能公司產品應用在半導體先進製程，其開發模組化化學濾網能夠克服氣密、壓損及效能問題，並兼顧壽命與環保，以符合先進半導體嚴格製程要求，避免對產品及設備造成損害。

濾能公司表示，為呼應政府根留台灣政策，深化與客戶的合作關係，濾能將於南科園區設立研發及量產中心，租用台南園區「專44」用地約2200坪，興建廠房，第1期將投資額4.3億元，可創造逾百個工作機會。未來新廠量產後，可進一步強化南科半導體供應鏈，促進國內半導體產業整體發展。

南科管理局副局長鄭秀絨致詞時表示，南科目前有台積電、聯電、華邦電、穩懋、德商默克、美商英特格及日商設備及材料等國內外關鍵價值鏈廠商進駐，已形成全球最先進的半導體產業聚落。半導體5奈米先進製程已經逐步在南科量產，推升南科2020年全年營業額達到8477億元，較2019年成長14.06％，2021年3奈米製程也將開始試產，預期南科營業額將可持續成長。

鄭秀絨說，未來隨著5G、AI、自駕車及物聯網等科技趨勢持續發展之下，南科半導體產業聚落將占全球關鍵性地位。南科台南園區、沙崙綠能科學城、高雄園區、橋頭園區到楠梓科技產業園區，已構成一條5G及半導體的科技產業廊道，未來再連結評估中的嘉義園區及屏東園區，讓台灣科技產業布局更加完整。

(中時 )