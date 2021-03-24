王中平愛妻余皓然24日開心公布18歲女兒韓菲錄取加拿大知名學府多倫多大學人文學科，余皓然受訪表示：「因為時差，早上6點多接到消息，我們都很開心，中平剛好拍戲出門了，他接到電話高興到不行，我們感覺像中了樂透。」她提及女兒本來考取松山高中，一次談話才知道韓菲因為還債過往，雖有留學夢，但體貼爸媽不敢多追求，她知道之後鼓勵女兒轉學築夢。

余皓然提及2年前韓菲轉到國際學校，其實校方也擔心少了一年的時間，她的實力是否跟不上，但女兒相當努力，除了上課還另外補習外語，付出的努力讓她看了都心疼，「女兒非常貼心，有時候參考書還會用自己的錢買」。據《美國新聞與世界報導大學排名》統計，多倫多大學世界排名第17，該校人文學科世界排名全球第8，一年花費約逾百萬。

韓菲長相甜美，學業也是一把罩。（摘自臉書）

談到學費，余皓然感謝女兒的貼心，「她大部分的同學都考歐美的學校，後來才知道其實是為了幫我們節省學費，她本來想到英國念藝術，但查過費用很高，所以最後選了多倫多」。而9月即將開學，到時韓菲是飛到加拿大求學，還是在家遠距離教學，則視當時疫情狀況才能確定。

(中時 )