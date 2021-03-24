季節轉換的時候，肌膚容易受到影響，連平時乖巧柔順的秀髮也跟著性情大變，不僅頭皮變得敏感脆弱，連頭髮也變得乾枯且易斷裂，保養品需要換季，連髮品也要跟著換季，除了注意臉部肌膚狀況，平時也應注意髮質狀態來調整使用的髮品，更應該擺脫一瓶長久使用的心態。

髮の補給系列在去年推出2個口味均大受好評，粉金色瓶身為細軟髮適用的「LUX角蛋白胺基酸洗髮精、護髮乳」，使用完後蓬鬆、柔順，藍色瓶身針對受損髮推出「LUX膠原蛋白胺基酸洗髮精、護髮乳」，使用完後保濕、修護，兩個系列各別針對惱人秀髮問題一一擊破。許多人在換季時有斷髮困擾，尤其女性朋友連生理周期或者生活習慣的改變，髮況都有可能一再變動，為了全方位滿足消費者的需求，LUX推出全新「乳木果萃取胺基酸洗髮精、護髮乳」，添加胺基酸與有機認證乳木果精華，養護強韌秀髮。

LUX推出全新「乳木果萃取胺基酸洗髮精、護髮乳」。（圖／品牌提供）

乳木果萃取胺基酸洗髮精、護髮乳使用後可滋潤秀髮卻不黏膩，在日本一推出後成為日妞的新寵兒，瓶身選用清新蘋果綠，使用時散發淡淡香味，療癒心情的同時穩定秀髮，大幅減少頭髮易斷撞牆期。

乳木果萃取胺基酸洗髮精、護髮乳使用後可滋潤秀髮卻不黏膩。（圖／品牌提供）

成分延續同系列必備的「黃金比例複合式胺基酸」成分，為秀髮補充營養，有助維持秀髮健康美麗，除此之外，更添加了天然來源有機認證乳木果精華，耳熟能詳的乳木果一直是保養品中的御用成分，使用洗髮精清潔同時為秀髮補充所需營養，連敏感肌也適用的特性，大大穩定換季時秀髮的不安定，幫助秀髮維持強健、有彈力的狀態。

新品乳木果萃取胺基酸洗護系列，呵護脆弱的髮絲，讓頭髮強韌，輕鬆洗出光、潤、彈的秀髮。（圖／品牌提供）

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★公佈時間 ｜ 2021/3/31

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)