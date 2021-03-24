蔡英文總統今天到台東了解F-5E戰鬥機事故搜救情形、慰問飛官家人，晚間在臉書說，行政院已經核定彈射座椅經費，要立即進行換裝作業。國民黨主席江啟臣隨即在臉書批評蘇揆今年根本沒編預算，連事故報告都不追蹤、漠不關心，並質疑新式彈射椅今年底才可能完成採購、分年交貨，在全數完成汰換前，如何保護國軍的生命安全？點名蔡總統應出面說明。

江啟臣說，蔡總統應該出面說明，F-5E在半年內接連發生意外，朱冠甍、羅尚樺兩位犧牲的國軍弟兄在相驗後，都發現頭部受到重擊，許多專家都指出與F-5E的彈射座椅有關。

他說，這樣的意見，早在去年就討論過，空軍也快速啟動彈射椅的更新採購計畫，但今年的國防預算根本沒有編列相關採購預算，直到將近半年後，又發生意外。昨天蘇院長看似霸氣的一秒核定，難掩一拖再拖的龜速決策，與連事故報告都不追蹤的漠不關心。

江啟臣說，飛行員的訓練非常不容易，每一位軍官都是守護國家安全的英雄，更是一個家庭的支柱。看到因為飛官失事而破碎的家庭，我們萬分不捨。政府更應該做國軍的靠山，在問題發生前，就給予官兵弟兄姐妹應有的保障。

江啟臣質疑，按照目前進度推估，新式彈射椅今年底才可能完成採購、分年交貨，在全數完成汰換前，又該如何保護國軍弟兄姊妹的生命安全？蔡總統，作為三軍統帥，應該出面說明，給全民交代。

(中時 )