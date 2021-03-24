台南市為達2022班班有冷氣目標，台南市首批8間學校率先完成發包，預計4個月完工，由東區崇學國小統籌辦理，崇學國小太陽能光電打擊練習場今天也同時啟用，由台南市長黃偉哲主持電力改善工程啟動儀式，並見證太陽能光電打擊練習場啟用。

台南市學校首批電力系統改善工程發包作業包括東區崇學國小、文元國小、瑞峰國小、南化國小、南化國中、玉山國小、北寮國小、西埔國小，啟動儀式由黃偉哲、教育局長鄭新輝及崇學國小校長洪榮進等人主持，黃偉哲也化身投手，與崇學國小棒球隊一同啟用太陽能光電打擊練習場。

黃偉哲說，台南領先全國完成首批學校電力改善工程發包作業，全市學校目前完成太陽能光電簽約總發電量已達60MWp，預計可提供2萬3750個家庭全年用電。此外，崇學國小啟用的主動創新推動太陽能光電打擊練習場，節省人民納稅錢，更落實友善綠能減碳校園，創造3贏。

洪榮進表示，學校配合南市府政府重大施政太陽能光電推動，校方去年6月完成太陽能光電標租案，包含校舍屋頂及球場，全部完成後總發電量達1.4MWp（百萬瓦），棒球打擊場結合太陽能發電，讓棒球隊在訓練時可以克服天候的限制，對於戰力的提升將大有助益，未來校內還會再增加2座搭設太陽光電的球場。

教育局長鄭新輝表示，有關冷氣裝設事宜，教育部目前釋出電費方案為「2022年開始使用冷氣並開始電費補助，補助5、6、9、10等4個月，每天7小時，一年共88天」，但考量台南天氣較北部炎熱，已向教育部建議應酌增本市使用冷氣月份並相對應增加電費補助，給台南市孩子最舒服學習環境，教育局也會持續輔導學校推動太陽能光電事宜。

(中時 )