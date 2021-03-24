民國110年1、2月統一發票即將在本月25日開獎，然而去年11、12月統一發票的「千萬特獎」仍有6人沒領，其中一位幸運得主據傳是彰化一位女高中生，到鹿港連鎖咖啡廳花了65元購買巧克力蛋糕就中獎。不過，女高中生一家由於找不到中獎發票，至今仍無法兌獎，結局令人「搥心肝」。

彰化鹿港連鎖咖啡廳85℃去年底店內首度開出統一發票千萬大獎，而這張發票編號「77815838」的幸運得主據傳是一名女高中生，當時陪另一名同學來店購買了一個名為「金沙松鼠」的巧克力蛋糕，由於造型太可愛，離開時又決定折返，花65元買下蛋糕，沒想到竟因此中獎。

看到開獎新聞後，該女高中生發現同行的同學沒有中獎，開始認為自己中獎機率越來越高，未料就算找到懷疑人生，卻始終想不起中獎發票忘在哪裡，導致她一直無法領取千萬獎金。

「財政部稅務入口網」說明，為了持兌獎之唯一性，發票遺失後不可再行列印給消費者。根據《ETtoday新聞雲》報導，咖啡廳張姓業者得知店裡開出千萬特獎後，還在店外掛上紅布條、放鞭炮慶祝，但萬萬沒想到這名幸運女高中生遲遲沒有去領獎。對此，女高中生一家人都相當「搥心肝」，由於找不到發票，也無法證明女高中生就是中獎本人，現在只能等待奇蹟出現了。

(中時新聞網)