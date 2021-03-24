在24日下午召開的騰訊控股2020年業績發佈會上，騰訊控股主席馬化騰回應了媒體關於反壟斷的最新情況的問詢，馬化騰表示，會積極配合監管部門，總的來說盡可能做到合規，保證長遠的發展。
騰訊總裁、執行董事劉熾平則表示，關於反壟斷已經跟相關部門多次見面，對這方面要求跟政府都有定期會議，在會議當中談及多項議題，期待能夠打造一個健康的環境，讓更多創新在大陸國內發生，騰訊也一直非常重視合規和要求。
(旺報 )
在24日下午召開的騰訊控股2020年業績發佈會上，騰訊控股主席馬化騰回應了媒體關於反壟斷的最新情況的問詢，馬化騰表示，會積極配合監管部門，總的來說盡可能做到合規，保證長遠的發展。
騰訊總裁、執行董事劉熾平則表示，關於反壟斷已經跟相關部門多次見面，對這方面要求跟政府都有定期會議，在會議當中談及多項議題，期待能夠打造一個健康的環境，讓更多創新在大陸國內發生，騰訊也一直非常重視合規和要求。
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