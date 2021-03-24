第一銀行為實現「在地深耕，最佳服務」的承諾，特別選定佳里分行行舍改建，改建期間該分行暫時遷移臺南市佳里區延平路288-1號、290號，並於24日舉行喬遷剪綵儀式，預計三年後新廈落成啟用，將可提供當地鄉親一個現代化、舒適、寬敞的營業空間，打造友善金融環境，享受全方位服務。

24日開幕當天，第一銀行副總經理施瑪莉與多位高階主管前往剪綵祝賀，施瑪莉在致詞時感謝當地客戶長期的支持，並期許即將於4月邁入開業90年的佳里分行，本著在地服務精神，持續深耕既有客戶，關懷客戶需求，成為客戶最緊密、不可或缺的夥伴。

第一銀行ESG（環境、社會、治理）表現深受國內外高度肯定，在拓展業務版圖之餘，對於支持環境永續發展更是責無旁貸，持續推動建設「綠建築」；同時為提升客戶臨櫃體驗，實體分行行舍改造升級，建置雙語友善服務環境，以及增設無障礙ATM服務據點，提供更貼近客戶需求的全方位暖心金融服務，以落實普惠金融並貫徹「綠色金融，第一品牌」之經營理念。

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