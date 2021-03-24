看好疫後旅遊市場爆發性成長，加上疫情爆發後不少飯店物業租金「一切好談」，王品集團創辦人戴勝益長子戴東杰經營的雀客旅館，繼承租台北市中正區襄陽路的小型旅館，投資改裝智能旅店，並將掛上「雀客旅店CHECK Inn」二館招牌後，再度入主台中中區的1969藍天飯店，並更名為「1969藍天雀客飯店」，為雀客旅館第三個據點，朝集團化邁進。

「1969藍天雀客飯店」共有61間客房，雙人房平均最低1,500元起，四人房最低3,400元起。疫情爆發前，即有許多海內外自由行旅客指名入住，疫後受惠於國內疫情控制穩定促使國旅復甦，其富有設計感的裝潢風格和隨處都好拍的特點仍受國旅客人青睞，依舊是台中中區知名打卡熱點。

1960年至1970年為台灣經濟起飛的年代，1969年正是「1969藍天雀客飯店」建物落成之年代。1969藍天雀客飯店位於台中中區，正是當年台中最熱鬧繁華的地段，周遭更有許多歌廳、夜總會等娛樂產業百家爭鳴，知名藝人豬哥亮、林青霞和鳳飛飛等明星更為中區增添光彩。

據悉，早年藝人在飯店對面的南夜歌舞廳表演完後，最常入住「藍天大飯店」，而飯店為方便藝人躲避粉絲和媒體的追逐，還在樓層後增設逃生梯，要使用時才將階梯降下，強化保安係數。

(工商 )