中視、三立外景節目《綜藝玩很大》，上周邀請話題正夯的《全明星運動會》第一季紅隊成員來挑戰，不但女藝人早起素顏被看光光，江宏傑更展現運動員的好身手，在丟球射門關卡，一舉拿下好幾分，被選為此次的MVP。而延續《全明星》高人氣，收視開紅盤，除持續蟬聯周六有效冠軍，35-44歲的收視更衝出3.65的好成績。

本周《綜藝玩很大》將播出農曆年後開工首錄的最新內容，製作單位要求兩位主持人吳宗憲及KID打電話給藝人好友，直接亂入他們的生活走春送獎金。聽到又要打電話，兩位臉色大變哀號：「我們在台北已經沒有朋友了啦。」在最新釋出的預告中，被亂入的來賓各個來頭不小，除了女神張景嵐、鬼鬼吳映潔、房思瑜驚喜降臨之外，三金得主更意外現身，包括金曲樂團MATZKA、金鐘視帝盧廣仲以及金馬新演員柯震東等，堪稱節目播出有史以來，含金量最高的一次。

柯震東擠眉弄眼玩遊戲。（三立提供）

但想要拿到製作單位的紅包也沒這麼簡單，對比吳宗憲及KID面對關卡輕鬆自如的樣子，盧廣仲第一次戴上低周波唱歌拉長音，雙頰發抖牙齒打架的模樣，超級可愛。而久未上節目的柯震東，面對突如其來的電話邀約，不但一口答應義氣相挺，闖關時努力擠眉弄眼不顧形象，非常落落大方，完全沒有偶像包袱。

(中時 )