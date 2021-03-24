美國與中俄關係在拜登政府上任後並未如外界預期轉趨緩和，反而有更加緊繃的趨勢。外媒甚至傳出俄中兩國即將籌備一場高峰會議，就兩國與美國的關係進行「戰略互動」。而幾大國近期動作頻頻，使高度緊張的兩岸關係成為矚目焦點，美國海軍印太司令提名人阿奎利諾（John Aquilino）23日預測表示，中國大陸可能對台灣發動軍事攻擊，時間可能早於2035年。

對於現任美軍印太司令戴維森近期在美國國會參議院聽證會上，預測北京可能在今後六年內對台採取軍事行動，在美國國會議員內引發反響，國會議員詢問現任美軍太平洋艦隊司令的阿奎利諾海軍上將，是否同意此看法？

據港媒《中評社》24日報導，阿奎利諾昨(23日)表示，各種研究預測，中國大陸可能從現在到2045年之間的某個時候對台灣發動軍事打擊。他個人的觀點是，這個問題比大多數人認為的更接近，可能早於2035年，提前變成現實。

阿奎利諾指出，台灣問題是北京的第一優先，因為北京當局已經表明台灣問題是中華民族復興中的關鍵問題，而北京可能對台動武又是美國最危險的關切。因為台灣的戰略位置對美國和盟友事關重大，若失去台灣，將挑戰美國和盟友在亞太地區的自由行動，勢必產生負面影響，也會影響美國對於盟友和夥伴的信用和地位。

值得注意的是，國會議員追問阿奎利諾上將，「如何評估台海兩岸目前的軍事平衡？美國對台軍事援助應優先考慮什麼？對台灣防禦能力有何建議？」。阿奎利諾答覆，台灣應該優先購買高度移動的、可分配的和致命的非對稱系統。

(中時新聞網)