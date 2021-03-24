台灣瀧澤科技上半年訂單雖然滿載，24日發表國內首款搭載日本發那科控制器的五軸同動車銑複合加工中心及全線性馬達超高速精密PCB鑽孔機等多款新品，火力全開搶訂單。

台灣機械工業公會與貿協合辦2021年台北國際工具機實體及線上展，原訂15日起同步開展，實體展卻因部桃爆發確診病例而延後舉行，致使各工具機廠原本打算在實體展發表新產品計畫，全被耽誤。

台灣瀧澤總經理戴雲錦表示，瀧澤科花兩年時間，請日本顧問協助開發的五軸同動車銑複合加工中心原本計畫在今年台北國際工具機實體展正式對外發表，卻因實體展延期，才決定舉辦廠內展，與高精度車銑複合加工機、超精密車床、重負荷型立式車削中心、雙主軸雙刀塔車削中心、全線性馬達超高速精密PCB鑽孔機等新產品同步展出。其中五軸同動車銑複合加工中心機發表前，已賣出1台給擁有日本MAZAK設備的模具業者，今年預計生產3台，經客戶回饋訊息，會做修正，預計2023年台北國際工具機展正式開賣。

戴雲錦指出，台灣瀧澤注意到5G帶動PCB業，連帶PCB鑽孔機需求也增溫，台灣瀧澤4月還將推PCB成型機，PCB鑽孔機今年預計銷售1百台。

(工商 )