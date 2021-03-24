日本喜劇泰斗志村健去年3月因新冠肺炎病逝，讓外界都相當不捨和難以接受，而他生前留下10億遺產，也因為他沒有孩子，將由兩位兄長繼承，如今他離世即將1年，遺產卻仍未辦理繼承。

據日媒報導，志村健演藝全盛時，每年有3億日幣的收入，而他名下還有3處房產，更曾經入榜藝人納稅前幾名，因此推估他遺產有高達10億日圓，不過由於他離開得太突然，加上沒有子女，所以遺產是由兩位兄長繼承。

但按照法律規定，若要繼承10億日圓遺產，要先繳納4億日幣稅金，目前因為疫情影響，一下子要拿出這麼多前有點困難，除非兄長要先賣掉房產，因此目前志村健的遺產和房產仍閒置。

志村健去年因新冠肺炎病逝，享壽70歲，成為日本首位因染疫而離世的藝人，他生前為了東京奧運戒菸戒酒，就為了成為火炬手，原本也傳出他會在家鄉的東村山市接下聖火，未料因疫情而泡湯。

不過他也被東村山市正式選為榮譽市民，以慰他在天之靈，現在他離世將滿1周年時，粉絲更自發性發起群眾募資，決定要在他的出生地立一個等身銅像，提供大家緬懷，目前已募到超過2700萬日元（約台幣706萬），預計將於今年夏天設置於西武線東村山車站東口。

(中時新聞網)