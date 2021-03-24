搭乘捷運遇到爆乳正妹，若視線居高臨下，看是不看？一名正妹在臉書社團分享自己的美照，自信表示「你有把握不看我嗎？」結果網友發現她鄰座的男乘客睡到翻過去，大笑「旁邊那個就沒在看妳啊！很誠實地去找周公了」。

原PO在臉書社團「爆系正妹學園」分享自己搭捷運的「胸狠美照」，在友人刻意以「上帝視角」（俯瞰）拍攝下，好身材展露無遺。她開玩笑問「如果在捷運遇到我，你有把握不看我嗎？」

儘管原PO相當有自信，不料隔壁男生完全無視，整個人睡到「併軌」，對身旁的辣妹無動於衷。網友紛紛留言，「遇到妳是一定會看啦！如果沒睡著的話」、「就算整車都空位，我也不會去坐，寧願用站的」；有女網友不甘示弱，「我回家看自己就好啦，幹嘛要看妳的」。

這位辣妹的IG隨即被搜出，原來是知名論壇旗下女郎，經常分享養眼畫面。網友表示，現在很多網紅刻意走素人路線，掀起話題後營造聲量，「其實背後很多由經紀公司操盤，看看就好」。

(中時新聞網)