塞船了！長榮貨輪橫躺蘇伊士運河 百艘船卡海上動不了畫面曝

長榮海運超大型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）於當地3月23日擱淺在蘇伊士運河紅海入口端，導致航運堵塞，甚至有專家認為，若長賜輪無法順利移除，恐怕導致國際貨運市場以及能源市場出現震盪。不過，綜合外媒消息指出，長賜輪目前部分船身已經排除淺灘，預計交通堵塞最快今天或明天排除。

外國財經媒體報導指出，提供該蘇伊士運河航運和物流服務的全球航運服務公司GAC 表示，已經派出8艘拖船讓長賜輪的船身部分脫淺（refloat），船身已經移至與運河岸平行，預計能排除航道障礙，引導其他貨船航行。

GAC集團副總經理麥卡威（Ahmed Mekawy）稍早提出，蘇伊士運河管理局 (Suez Canal Authority,SCA)SCA也已經加派支援，緩解上百艘排隊的貨船運行。

日本船東承租這艘2萬TEU、巴拿馬註冊的長賜輪，從3月5日由台北港出發後，先後於廣東省鹽田港、馬來西亞丹戎帕拉帕斯港停靠，原定於穿越蘇伊士運河，經過地中海與大西洋西岸，最終停靠在目的地荷蘭的鹿特丹港(Port of Rotterdam)。不過，在3月22日抵達蘇伊士運河紅海端的入口，並排隊等待駛進運河，但疑似強風影響，導致船頭撞陸，船身橫打塞住雙向航道，導致原本就相當緊繃的國際航線出現航運障礙。

(中時新聞網)