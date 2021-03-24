印度「新德里電視台」（NDTV）24日報導，曾出演過《三個傻瓜》、《來自星星的傻瓜PK》、《我和我的冠軍女兒》等賣座寶萊塢電影的印度知名演員阿米爾罕（Aamir Khan），在新冠肺炎（COVID-19）測試中呈陽性反應，目前在家休養。

阿米爾罕的發言人確認，56歲的阿米爾罕已確診新冠肺炎，他目前正遵守相關規定，在家進行隔離，不過身體狀況一切良好。該發言人也呼籲，最近和阿米爾罕有接觸者都應盡速接受檢疫，以策安全。

這讓阿米爾罕加入卡普（Ranbir Kapoor）、薩農（Kriti Sanon）等人的行列，成為另一名確診新冠肺炎的寶萊塢影星。阿米爾罕是印度最著名的男星之一，主演過多部賣座電影，並發揮自身影響力，希望改善性騷擾、非法墮胎、醫療不當、種性制度等長期困擾印度的問題和習俗，2013年被《時代》雜誌（Time）選為全球百大影響力人物之一，並稱他是「印度的良心」。

近期印度新冠肺炎疫情再度升溫，印度衛生部24日表示，該國過去24小時的新增確診數達到47,262例，創下去年11月初以來的新高；單日死亡人數則達275例，是今年來最高；且當地更發現「雙突變體」（double mutant）新變種病毒株，讓疫情的未來走向更難被看好。為抑制疫情，印度已宣布擴大施打疫苗；新德里（New Delhi）、昌迪加爾（Chandigarh）、古茶拉底省（Gujarat）、奧里薩省（Odisha）等地方政府，也已禁止舉辦大型聚會，確保疫情不會因即將到來的色彩節（Holi Festival）而再度擴散。

(中時新聞網)