婚姻問題百百款，近期一名屏東男花65萬娶越南新娘，但妻子來台22天就當「落跑新娘」，讓這名男子請婚假卻是在「尋妻」。但有一名人妻則是婚後第3年發現老公是同志，之後整整8年沒有性生活，讓眾多網友驚呼：為何不離婚！

「發現他是同志到現在，我們已經8年沒有性生活，整整8年」，一名女網友在臉書社團《靠北婚姻2.0》發文表示，自己今年41歲，和老公結婚11年，生了一對兒女。老公表示他有需求會自己DIY，如果原PO想要，必須「自己想辦法但不能去外面找」。

原PO抱怨，這種生活真的很無趣，自己又不是出家了，只能用工作來麻痺自己，而且在婆家還要看婆婆嫂嫂臉色。總之，回顧這婚姻11年，真不知道怎麼走過來的。並且自暴自棄地表示：「大家要嘴砲就嘴砲，反正我已經傷痕累累了…PS嘴砲前請想想~如果自己的老公躺在別的男生壞裡，是什麼感覺…」。

對於人妻的境遇，眾多網友感到不可思議，紛紛回應：「為什麼不離？」、「怎麼不離婚，你8年前才33歲啊」、「那還不離開 留念什麼鬼」、「最慘的莫過於老公有小三，小三不是女的」、「這段婚姻不離婚的原因是???結婚的目的是???不是兩人相愛才在一起，他達到他想要的目的(傳宗接代)，然後把妳牽扯在這裏面，不就該為妳負責(生理需求)」。

(中時新聞網)