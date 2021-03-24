阿諾女兒「丁香魚」日前滿周歲，邀請明星好友米可白、阿霈、夏宇童在自宅舉辦抓周儀式發生不少趣事。老公Allen前一晚見阿諾逐一清點租借的抓周物品，異想天開對她說：「我可以先玩抓抓看嗎？明天換妳玩。」阿諾苦笑：「原來對老公來說抓周就是個遊戲。」最無厘頭是抓周當天，阿諾運用寶寶成長椅替丁香魚改造一座聰明門後親自試爬，未料竟卡在門中間，一旁好友們見狀異口同聲虧：「媽媽果然需要聰明門加持。」最終在阿諾提示下，丁香魚將鈔票一把抓。

阿諾表示自己是基督徒，沒特別依循習俗禁忌，為紀念丁香魚抓周，她前一天特地空出來全心準備，除傳統抓周物品，另替丁香魚準備新鈔、信用卡、護照、玩具球、麥克風備足24項道具，她樂說：「全是媽媽喜歡的東西。」抓周過程中，丁香魚一碰到任何道具大家就一陣歡呼，嚇得她又將手縮回，阿諾見丁香魚來回多次，似乎不明白要做什麼，一臉選擇困難的表情，她索性示範給丁香魚看，將鈔票抓起來再放回地上，偷吃步方式讓丁香魚最終抓到鈔票、波浪鼓及算盤，她自嘲：「我真是個控制狂媽媽。」

米可白、阿霈、夏宇童皆到場祝賀同樂。（艾迪昇提供）

阿諾和老公Allen是名副其實女兒控，她說老公每天騰出2時段，是與女兒的「抱抱時間」，不僅做任何事都抱著女兒，近日還因此背部舊疾復發。阿諾坦言自己不愛過生日，但丁香魚的周歲生日對阿諾而言意義非凡，寶貝女兒生日當天她研究網路食譜，依照步驟親手做香蕉蘋果蛋糕，阿諾滿臉幸福：「這是她來到這世界第一個生日嘛。」言行中母愛滿溢，她對丁香魚未來興趣志向沒想太多，只希望女兒做自己喜歡的事，當個健康快樂孩子就好。

(中時 )