台灣氣候時而濕熱、時而乾冷，隨著冷暖氣房的進出，多數肌膚容易因為溫度的改變，產生油膩、毛孔阻塞的困擾，身體肌膚不像臉部，可以隨時清潔與保養，也因此選擇一瓶好的沐浴露就相對重要。

台灣香水香氛領導品牌Les Parfums De Farcent(Farcent香水系列)再次攜手國際級調香師，由數以百計的原物料中選出亞洲男性最愛的香調基底，於2021年春天成功推出「Farcent香水胺基酸沐浴露冷杉麝香」及「Farcent香水胺基酸沐浴露雪松琥珀」兩大品項，除了維持Farcent香水系列前、中、後層次分明的香水調性與有機金盞花萃取的特色，更獨家注入控油活炭與涼感薄荷兩大因子，讓每次洗沐後Man氣四溢，更有效解決現今亞洲濕熱天氣下，男性最煩惱的油膩、舒緩議題。

Farcent香水胺基酸沐浴露「冷杉麝香」除了維持同系列沐浴露前、中、後調層次分明的特性，更特別添加控油活炭因子，除了洗後男人味四溢、深層潔淨肌膚，更協同有機金盞花精粹舒緩肌膚因外在環境所造成的不適，冷杉、香根草、紫羅蘭搭配麝香、廣藿香的相互輝映，讓每一次沐浴後，隱約散發肌底最原始的氣息，肆意的費洛蒙，誘人上鉤。

Farcent香水胺基酸沐浴露「冷杉麝香」。（圖／品牌提供）

Farcent香水胺基酸沐浴露「雪松琥珀」獨家採用有機金盞花萃取與薄荷因子的黃金比例，不只能有效洗淨肌膚的髒汙，薄荷因子與有機金盞花的完美配飾更有效舒緩與沁涼肌膚，讓肌膚洗淨的過程不只舒爽、涼快，透過清新雪松、鼠尾草與天竺葵的層次混搭，更有效提升整體穿搭的層次，營造最專屬於男性的自我魅力風格。

Farcent香水胺基酸沐浴露「雪松琥珀」。（圖／品牌提供）

許多不愛沐浴乳的人，大多是因為洗後的滑膩感，感覺好像沖不乾淨，而傾向使用肥皂。為了解決這個問題，本次沐浴露新品研發團隊特別採用半皂化配方基底，有效解決市售沐浴露難以兼具水感與清爽的特性，洗後輕鬆打造不滑、舒爽、充滿香氣的自在肌膚狀態。

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2021/3/31

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)