蘇札娜拍下煙燻火腿的成品，不過大批網友認為外觀神似女性私密處，讓上萬網友笑瘋。(圖翻攝自每日星報)

不少人喜歡在家動手做料理，不止吃的健康，分享成品時更可得到喜悅。日前英國一名女網友蘇札娜（Suzanne）在家自製煙燻火腿，開心拍下成品上傳到推特和朋友分享，不過網友們仔細一看，發現成品外型超母湯，因為神似女性私密處，照片曝光後也吸引2.5萬網友按讚朝聖。

根據《每日星報》報導，蘇札娜21日在推特上傳了一張照片，表示這是她在家嘗試自製煙燻火腿，並拍下正在烤爐裡的成品，接著寫下「這是今天的晚餐」附上一個微笑，心情看起來香愉悅，不過貼文發出後引起大批網友關注，因為這煙燻火腿的外觀有如女性私密處。

而貼文吸引近3千次的轉發，超過2.5萬名網友按讚，不少人都笑瘋，「哈哈哈天啊，這確實看起來很嫩」、「喔不，我吃不下去」、「這…不到該從哪裡開始吃」、「我忍不住多看了兩眼」、「看起來很美味，需要一些優質的蔬菜搭配」、「完蛋了我也想歪了，我是不是會下地獄」、「天啊，我不敢相信我的眼睛，我到底看了什麼」。

蘇札娜表示，自己剛做好煙燻火腿時並沒有多想，只是單純拍下照片和朋友分享，但卻意外得到高度關注，讓她受寵若驚。而對於網友們的的言論，她開心地說，「我沒想到我的煙燻火腿會贏得大家這麼大興趣，不過我平時做的成品通常不是長這樣的」。

Gammon for Sunday Dinner today 🤤 😋 pic.twitter.com/MhOh3XEUL4 — Suzanne (@SportySuz20) March 21, 2021

(中時新聞網)