為協助業者拓展印度市場，外貿協會24日辦理「印度資通訊暨智慧城市展（COMTECH India）」之「線上產品發表會暨採購洽談會」，吸引印度、泰國、馬來西亞、日本、斯里蘭卡、尼泊爾、沙烏地阿拉伯、土耳其、保加利亞等超過20國230位買主雲端採購與洽談。

貿協副秘書長王熙蒙表示，印度政府推動數位印度、智慧城市及印度製造等各項計畫，創造無限數位及智慧城市商機，正是台灣廠商進場布局的時機。

印度第二大跨國企業塔塔集團（TATA Group）旗下塔塔顧問服務有限公司（TSC）台灣總經理Mr. Karthi Madhavan認為，台灣與印度應該致力於了解彼此的文化、科技發展、政策制度與合作機會，企業間建立彼此信任的溝通模式，將可並肩合作，一同拓展疫情後的全球商機。

此次線上活動包括慧友電子、虹光精密、研揚科技等16家業者陸續發表智慧交通AI檢測系統、自動駕駛系統、AIoT智慧物聯網技術等，其中慧友電子、虹光精密、研揚科技、訊連科技等更是連續兩度參與，而國外買主尋求與台灣供應商合作的熱度不減，第三次活動包括亞洲、中東甚是歐洲超過20國買主上線收看直播，包括保加利亞資通訊產品進口商及系統整合商Kontrax公司，一早和優質的台灣供應商線上洽談。日本買主OLINAS認為產品發表會結合洽談會的作法很有效率，可同時了解台灣技術和接觸新的供應商。

為協助業者搶攻印度市場商機，2021年「印度資通訊暨智慧城市展（COMTECH India）」將於10月28日至30日在孟買Trident五星飯店舉辦，搭配線上虛擬展覽，打造線上線下展示與拓銷平台。

(工商 )