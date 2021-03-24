鑄件大廠永冠-KY去年EPS回升至4.81元，創近四年新高。24日出席證交所主辦法說會宣布，今年產業機械、注塑機及風電等產業訂單能見度均看到6、7月，出貨目標年成長5％～10％而達18.5～19.4萬噸，並宣布泰國廠預計2021年下半年動工，2023年完工，第一期年產6萬噸，投資金額新台幣26億元。

永冠2020年再生能源產品佔營收68％，注塑機占比14％、產業機械占比18％，其中風電產品出貨達新高峰。永冠表示，大陸今年終止海上風電補助，永冠今年緊鑼密鼓對上海電氣等客戶出貨，今年產業機械及注塑機需求回升，使得再生能源佔營收比重略減，仍有六成。

永冠指出，大陸2020年風電新增量52GW，中國大陸六大能源集團相繼宣布十四．五風電及太陽能等綠電建設目標，每年超過76GW，市場預測，2025年大陸風電總裝機量達536GW，每年安裝需求51.2GW。今年第一季風電招標目標已達10GW，未來還有很大成長空間。美國拜登政府上台實施競選時承諾2050年前實現淨零溫室氣體排放，對永冠是件好事，美國GE也關切永冠台中港區新廠建廠進度，未來啟用後，可以改從台灣銷往美國，可避開中美貿易戰規定大陸產製鑄件銷美國需要加徵25％關稅。

永冠指出，全球經濟恢復成長，藉此開拓新業務，2021年風電需求穩定及其他產業復甦，今年出貨量年成長5％～10％，上看18.5～19.4萬噸。

永冠指出，永冠泰國廠預計2021年下半年動工，2023年投產，規劃第一期年產能6萬噸，生產陸域風電等再生能源，以及注塑機及產業機械等非能源類產品，總投資金額26億元。永冠董事會通過對兆豐銀行泰國分行及總行貸款18億泰銖支應，不足部分，會以自有資金支應。

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