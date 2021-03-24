人氣女模特兒MEI MEI（本名謝若梅）是台灣和烏拉圭混血，精緻五官和火辣身材，讓她從網拍模特兒界脫穎而出，2018年更帶球嫁大她15歲且經營餐廳的老公；MEI MEI婚後卻像坐上特快車，瘋狂趕進度，已陸續生了2個兒子，3月初又宣布懷第三胎喜訊，近日更曬出一看就知道性別的高清超音波照，還自曝婦產科醫師也看到大笑。

MEI MEI月初曬出超音波照公布懷第三胎喜訊後，今（24）日上午終於又更新附中胎兒狀況，她PO了一張超高清的超音波照，忍不住笑說「顯而易見的一張圖，爸爸的女兒夢粉碎」；照片中不是完整胎兒的型態，而是胎兒下體，從下方往上看，清楚看見雙腿之間有男性生殖器官。

MEI MEI近日曬出一看就知道性別的高清超音波照，還自曝婦產科醫師也看到大笑。(圖/ 摘自MEI MEI臉書)

因為MEI MEI前兩胎都是兒子，無論是她的老公或是粉絲都期待她的第三胎，能夠是一名像她的小公主，但第三胎又是一個小王子，讓她自嘲「我註定要住在男子宿舍被臭男生包圍」；有趣的是，MEI MEI提到照超音波接曉性別時，連婦產科醫師看了也大笑，捉弄她老公「前世沒情人」。

不過，許多粉絲仍替MEI MEI感到開心，紛紛留言祝福，「基因太強了」、「只好再認真做第四個了」、「有大雞雞」、「從小就這麼厲害」、「這超音波好壯觀」、「妳就是他們唯一的公主啊」、「被小帥哥們團團包圍，是種幸福」。

(中時新聞網)