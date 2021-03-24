NASA表示，登陸在火星表面的「毅力號」（Perseverance）運作情況良好，將進行下一個更有挑戰性的工作，就是要釋放車上的小直升機「獨創號」(Ingenuity)，目前將根據火星天氣情況進行飛行前測試，要是一切順利，將於4月8日起飛，俯看紅色星球。為記念這個里程碑式的成就，獨創號上頭還載有萊特兄弟家族(Wright brothers)提供的帆布，這片帆布是當年萊特兄弟造飛機的布料。

美聯社報導，獨創號只有1.8公斤，飛行高度可能只有5公尺、最大飛行距離300公尺(因為火星空氣稀薄，升力有限)看起來像普通航空系學生的畢業成果展，但是這架小直升機可是將會在火星上飛行的，代表了人類的又一項技術成就，與首架成功在火星上游移的「旅居者號」(Sojourner,也譯逗留者號)可以相提並論。

獨創號還特別攜帶著一小片別開生面的紀念物。NASA星期二透露，獨創號裝有一小片1903年萊特兄弟飛機同樣的帆布，意味著飛行者號與獨創號同在。

噴射動力實驗室(JPL，NASA旗下負責製作太空船的單位)行星科學主管鮑比·布萊恩（Bobby Braun）說，獨創號將在4月8日嘗試首次火星動力控制飛行，而在1903年，地球的首次動力飛行是由萊特兄弟達成的。

這小塊帆布是從萊特兄弟的家鄉-俄亥俄州代頓市的卡里隆歷史公園(Carillon Historical Park)所取得，就是從飛行者號左下機翼取下一塊郵票大小的平紋細布。策展人史蒂夫·盧克特（Steve Lucht）說，此事有得到萊特兄弟的曾孫女和曾外孫女的同意與祝福，使它踏上了4億公里的火星之旅。萊特兄弟一生未婚，萊特家的後人，是他們的小妹凱薩琳的後代。

獨創號的飛行難度不亞於飛行者號的首飛，光是操作都不容易。從地球傳播無線電指令到火星平均需要12分鐘半，因此獨創號在接到起飛命令後，一切都靠AI進行。如果這難度那還不夠的話，雖然火星的重力只有地球的三分之一，但是大氣層的密度只有地球的百分之一，另外，火星很冷，夜間溫度會降至-90°C，這會凍結電子設備。

這意味著獨創號必須在夜間保持溫暖，不要讓設備凍壞，這並不容易，因為火星能取得到的陽光只有地球上的一半，取電只有一半，卻要花許多電力保暖，還要提供足夠的電力來飛行，所以JPL對於獨創號能否成功飛行也沒有把握。

總之，獨創號將在4月8月起飛，如果真的成功，將以每秒1 公尺的速度爬升，然後以3公尺的飛行速度盤懸約30秒，然後著陸。

(中時新聞網)