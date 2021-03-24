前總統府發言人丁允恭遭彈劾任職高雄市新聞局長時，與記者Y女在辦公室嘿咻且事後還騷擾對方，懲戒法院今（24日）判決撤職，停止任用2年。Y女晚間現身電視談話節目接受專訪，除爆料丁允恭種種渣男、恐怖情人行為，更反駁丁妻指控她是性愛片掌鏡人，表示這些影片自己根本沒看過。

丁允恭在陳菊擔任高雄市長時，任新聞局長卻在新聞局長辦公室內與Y女發生性行為3次，在職務宿舍發生性行為1次，Y女並曾墮胎2次，又冒然在「臉書」貼出其與Y女之親密合照，使Y女擔心私密照外洩，產生工作困擾，其行為放蕩輕率，破壞公務員形象甚鉅，懲戒法院痛批他放蕩不檢且有失謹慎，嚴重損害政府信譽及公務員形象，重判撤職並停止任用2年。

Y女今晚現身電視節目《這！不是新聞》接受專訪，親口詳談與丁允恭之間的來龍去脈。對於丁妻指控，丁與Y女之間的性愛影片，Y女才是掌鏡人，Y女反駁，那些影片自己根本沒看過，怎會說她是掌鏡人。

2月初週刊爆料Y女控訴丁允恭逼迫拍攝性愛影片，丁允恭妻子在臉書發文表示，Y女在監察院的筆錄中「公然抹黑我老公『強拍』她私密影片，讓記者可以將公開筆錄內容變成『事實』。因為監察院高尚的『獨立審查』，我們無能為力，完全無救濟之道，這難道就是國家的正義」？

針對Y女指控遭逼性愛影片，丁妻反擊表示「身為丁允恭的妻子，也未曾看過相關之影片」，因為丁允恭知道兩人兩情相悅拍攝之私密影片不能公開。之所以得知有Y女「親自掌鏡」的影片，是9月份報導出刊前一晚，接到多位同業的電話，Y女曾在某立委餐敘上，宣稱要出一條大新聞，接著更拿出丁允恭的性愛照。

據看過照片的同業表示，照片上「Y女雙腿私密處夾著丁允恭頭」，此舉除了證明Y女親自掌鏡、更證明Y女將與丁允恭的性愛照提供予媒體散播，因此她和丁允恭「將對Y女及該記者提告」。

(中時新聞網)