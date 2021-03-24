凱擘系統台24日宣布，凱擘大寬頻系統台提供代收電信帳單繳費服務，即日起，台灣大哥大用戶持帳單（含簡訊帳單）或告知手機門號，即可於凱擘大寬頻全台12家數位有線電視系統台直接繳費，還能查詢即時帳務資訊。5月31日前，全台各數位有線電視系統台每月前50名完成台灣大哥大帳單繳費者，即可獲得超商中杯美式咖啡乙杯。

凱擘大寬頻A1 Box提供上百台數位有線電視頻道，網羅多元的OTT影音內容，包括myVideo、LINE TV、HBO GO和KKTV，包括電影、戲劇、幼兒卡通、動漫。

凱擘表示，機上盒myVideo擁有超過2萬部強檔電影、熱門戲劇、精選動漫、優質卡通等影音內容，更獨家引進BBC First英倫影集、BBC CBeebies兒童節目，以及集結生活紀實節目的Discovery品牌館。「單點強檔」推薦將於3月25日新上架、由夢工廠出品的動畫電影《古魯家族：新石代》，以及3月30日新上架的迪士尼動畫電影《靈魂急轉彎》；「豪華月租」首推榮獲五項金馬獎肯定的奇幻愛情喜劇《消失的情人節》。

LINE TV精采隨看除提供各類話題戲劇外，綜藝節目則提供多樣內容。LINE TV推出自製實境節目《開著餐車交朋友》，即日起每周日晚上10點上架最新集數。

HBO GO囊括HBO和HBO Asia原創影集，及好萊塢強檔電影、紀錄片、兒童節目等經典影音內容，本月強打史詩鉅作《查克史奈德之正義聯盟》。

KKTV擁有全台最大日劇片庫、豐富的港片等，更開發同步雙字幕功能，看片、追劇還能學語言。全新獨家上架日劇推薦由菅野美穗主演的《我家女兒交不到男朋友！！》。

凱擘表示，新申辦凱擘大寬頻120M（含）以上光纖上網方案，每月699元起即可免費升級A1 Box及藍牙聲控遙控器，再享Google Nest Mini智慧音箱、Mesh WiFi子機、Uniigym體感健身課程一年（含網路攝影機）、MABOW TV瑪帛電視電話服務（含網路攝影機）3個月，智慧好禮四選一。3月31日前申辦加碼送機上盒myVideo豪華月租2年。

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