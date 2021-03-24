年度最大宗教盛事「大甲鎮瀾宮媽祖遶境」將於4月9日晚間展開，遠傳friDay購物發現，自2月底宣布起駕日期後，站上「媽祖」、「平安」、「消毒」、「健行」等關鍵字，短短一週即突破萬筆，相關商品買氣也較1月翻倍成長。

遠傳friDay表示，今年疫情較去年漸緩，預估參與遶境人數將較去年倍數增加，遠傳friDay購物特別規劃健行相關商品，如健走鞋、涼感巾、防曬商品及運動相機等，3月至今，整體買氣均較前一個月成長超過3成。

遠傳friDay購物成立專區推薦遶境必備商品，如鎮瀾宮獨家授權遶境隨行小物潮感3件組、GoPro旅行組及三星快充行動電源，最低享2.5折起優惠。

每年大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動估約可創造近50億商機，2020年受疫情高峰影響，民眾遵守防疫不群聚，改以媽祖聯名商品，如口罩、消毒液、抽取式衛生紙等，尋求信仰保佑慰藉。其中以大甲媽祖版抽取式衛生紙，佔相關商品銷量高達7成最熱銷。

遠傳friDay購物整理遶境行前必備商品，另設「媽祖遶境朝聖特輯」，一、食的部份，9天遶境行程常一日數餐，今年因防疫關係，餐點提供由大鍋菜點心改為餐盒，建議自備環保餐具與水壺，減少免洗餐具的使用，既衛生又能有效減少垃圾量。

二、衣的部份，參與遶境除了需準備一套全新衣物向媽祖恭賀祝誕外，個人換洗衣物建議也以輕薄透氣為主。另防曬漁夫帽、防曬乳及涼感巾等，也是遶境期間的建議穿搭。

三、 住的方面，雖然遶境時宮廟會提供香客大樓住宿，但因為人數眾多不一定有位置可以睡，建議自備睡袋，以備不時之需。另可攜帶媽祖聯名款全效防護納米離子水，隨時維持個人清潔。

四、行的方面，遶境需要連走9天，好走的運動鞋更顯重要；若搭配壓縮腿套、減壓襪套可讓行走更輕鬆。

五、紀錄用品，大甲媽祖遶境被國際媒體喻為全球年度三大盛事之一，無論是使用攝影機、手機等，都可以將一年一度盛大、感動的畫面記錄下來。推薦GoPro旅遊必備組、快充行動電源等商品，才不會錯失任何一秒精彩畫面。

(工商 )