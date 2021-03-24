桃園市立建國國中體育班參加「110年度教育部體育署高級中等以下學校體育班績效優良計畫」，深獲教育部訪視委員肯定，繼109年度受桃園市政府教育局推薦獲獎後，再次蟬聯體育班績效訪視優良學校，在全國共41所體育班績效優良學校中，建國國中為桃園唯一獲獎學校，並獲教育部頒發150萬元獎勵金，建國國中體育班辦學績效有目共睹。

建國國中體育班強調學業專項並重，並輔以品格教育為基礎，自108年度起進行制度改革，經體育班發展委員會通過「體育班生活輔導管理規則」，明文規定專項術科課程實施方式及出賽成績標準，嚴格要求體育班學生在專項訓練之餘，不得荒廢課業，否則將喪失其出賽機會，同時在品格表現上也針對體育班量身打造，透過班級導師、學校行政團隊及教練群間的戮力合作，奠定學生正確積極態度，並期許體育班成為學校標竿。

體育班管理規則為體育班發展方向奠基後，建國國中結合行政各處室及家長會資源，陸續開辦體育班夜自習及課後輔導課程，協助學生在專項訓練結束後，得以沉澱消化一日所學，並藉由課後輔導進行分組教學，提供適合學習環境加強學生基本學科能力。對於尚處在探索階段的國中生而言，未來仍有許多不確定性，倘學校僅注重體育班學生運動專項方面的表現，恐限縮學生的發展空間，如此將與十二年國教目標背道而馳，而建國國中向來秉持著多元發展的辦學理念經營體育班，讓學生出社會後可以擁有更多樣的選擇。

建國國中蟬聯體育班績效訪視優良學校，圖為109學年度國中排球乙級北區複賽。（校方提供／蔡依珍桃園傳真）

建國國中蟬聯體育班績效訪視優良學校，圖為109學年度國中排球乙級北區複賽。（校方提供／蔡依珍桃園傳真）

今年建國國中籃球隊與排球隊在國中聯賽均全力以赴力壓群雄，攜手挺進全國決賽，締造歷史新猷，代表著體育班經營已獲得優異成果。

對於體育班獲獎及球隊大放異彩的表現，校長廖家春謙虛地表示「體育班經營不易，能夠有如此亮眼的結果，都歸功於大家的無私付出，不過資源欠缺問題仍未解，尤其是專任運動教練和排球三級制，都希望政府可以妥善處理」，言詞中也暴露出現實中所遭遇的窘境，但同時也感謝家長會長李暐瀚及輔導會長簡士強不遺餘力尋求贊助，積極協助爭取體育班資源，讓學生可以無後顧之憂地在場上發揮潛能。相信在校方和家長會的協助下，體育班學生一定可以突破只會運動的刻板印象，在各方面發光發熱。

(中時 )