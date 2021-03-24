連周思齊都給你個讚！林哲瑄美技接殺化解失分危機

中信兄弟今日在澄清湖球場與富邦悍將進行「金控大戰」，由於富邦總教練洪一中身體不適，由首席教練郭建霖代掌兵符，此戰富邦羅力6局僅失1分，兩邊都敲11安，雖然張志豪開轟追分，不過富邦得分效率較高，加上林哲瑄頻現美技，最後以5比3擊敗兄弟，郭建霖教練生涯3度代班都贏球，不只中斷兄弟4連勝，也拿回戰績冠軍寶座。

金控大戰兄弟派出萊福力，富邦則由羅力應戰，兄弟在首局先有攻勢，江坤宇、許基宏連續二壘打帶有1分打點。不過富邦立刻反攻，2上蔣智賢、林哲瑄、高國麟連續安打先追平，接著一、三壘有人時李宗賢敲出超前安，富邦以2比1領先。

萊福力在4局上半又遇亂流，高國麟二壘打開啟攻勢，接著林宥穎、李宗賢連續安打再添3分，6上申皓偉再敲二壘打後，兄弟決定換下萊福力，官大元上場就被辛元旭敲安，失1分算在萊福力頭上，總計萊福力5.1局被敲10安、失5分，另有1次保送，自責分率5.56。

兄弟則在7、8兩局追分，7下面對富邦後援投手藍愷青，一、三壘有人情況下，詹子賢內野安打追回1分，8下面對陳韋麟，張志豪中間方向陽春炮將比數追到3比5，不過兄弟後繼無力，最後輸掉此戰。

而羅力過去對戰中信兄弟跨季7連敗，今日以6局被敲7安、僅失1分的好投奪勝，中斷對戰兄弟連敗紀錄，自責分率2.08。

兄弟此戰敲出11支安打，與富邦一樣多，但中外野手林哲瑄屢次美技接殺飛球，助球隊化險為夷，再現「釣蝦池」功力，3局下半美技接殺周思齊敲出的深遠飛球，連對手都忍不住給讚，林哲瑄此戰至少有3次美技，變相為球隊守下分數，今日雖然4打數僅有1安，不過仍獲得MVP殊榮，罕見用守備拿下MVP。

此外郭建霖教練生涯第三度代掌兵符帶領球隊拿下勝利，前2次時間：2019/8/2、2019/8/3，加上今日，目前戰績3勝0敗，而富邦悍將本季5勝0敗，超越兄弟搶回戰績龍頭，領先兄弟半場勝差。

(中時 )