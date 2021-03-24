新北市母子家中輕生昏迷 警消急送醫搶救 21:532021/03/24 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市驚傳母子家中輕生。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市一對母子24日晚上在家中吞下大量藥物輕生，警消獲報到場2人已意識昏迷，狀況危急，緊急讓救護車將母子送醫搶救。據初步了解，母親現年36歲，兒子16歲。 新北市二大救護大隊添18名新血 2名女性備受矚目 左鎮化石園區消防演練 搶救珍貴化石超逼真 (中時新聞網) #母子 #輕生 #警消 #送醫 #搶救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萬丹豆皮工廠大火 警消引水田灌溉用水搶救 22:052021/03/23 社會 「保險再加碼、保障再升級」 中和警友辦事處全力挺警察 12:152021/03/23 社會 老翁騎腳踏車體力透支又迷路 霧警背他回家 18:372021/03/24 社會 苗栗縣消防局公共裝置藝術「蘋蘋安安」啟用 15:452021/03/24 寶島 失智男吃紅豆麵包噎食變植物人 醫院照顧不善判賠557萬 18:082021/03/23 社會 桃園騎士自摔撞車不治 血液酒精濃度達1.259毫克 17:272021/03/24 社會 惡外婆拔光孫指甲加鐵鍊綁脖凌虐死 律師稱：她智障 08:522021/03/24 社會 警兒性侵案文章下架＋開罰 南投縣府FB遭灌爆：進南投國要自備貞操帶 00:352021/03/24 生活 新北3違章工廠 強制斷水斷電 04:102021/03/24 地方新聞 8旬婦思女搭台鐵南下卻迷航 台中警助團圓 14:062021/03/24 社會 主嫌開8站網路簽賭 基警破獲下注金額達3億 12:162021/03/24 社會 社會熱門新聞 衰男砸65萬娶外配22天就落跑 怨歎：床戰1次要12萬 - 社會 又一樁 花100萬娶越南妻未滿月就落跑 綠帽男氣瘋怒潑屎尿 - 社會 砸65萬娶到落跑妻 新娘厭世臉爆紅 婚紗照曝光是正妹 - 社會 社會10點檔》癌末建中生尋失蹤妹連戰子幫完心願 荒野尋獲已成一堆白骨 - 社會 男廁所偷拍700位女子影片外流 他下載轉賣月賺10萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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