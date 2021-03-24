美國2大「財經巨頭」美國聯準會(Fed)主席鮑爾、美國財政部長葉倫在拜登政府上台後，首次赴美國國會聽證，由於葉倫提及加稅問題，導致美股23日尾盤震盪，不過隨著對美國經濟復甦信心未減，加上10年期美債殖利率盤前回落，美股3大指數期貨盤前均漲。道瓊指數周三(24日)開盤上漲47.73點、以32,470.88點開出，隨後漲超過百點，英特爾股價開盤大漲超過4%，領漲費半指數勁揚近2%，台積電ADR則是下挫3%。

截至台灣時間24日晚間9點35分，道瓊指數上漲186.36點或0.57%、暫報32,531.73點；標普500指數上漲18.19點或0.47%、暫報3,928.71點；那斯達克指數上漲31.02點或0.23%、暫報13,258.71點；費城半導體指數上漲54.86點或1.83%、暫報3,049.07點。

4大科技巨頭開盤股價除Google之外皆墨，電動車大廠特斯拉股價下跌3.79美元或0.57%、暫報658.37美元。台積電ADR股價下跌2.59美元或2.25%、暫報112.3美元；聯電ADR股價下跌0.09美元或1.07%、暫報8.35美元。英特爾在開盤大漲超過4%，漲勢收斂至超過2%、暫報65美元。

特斯拉在24日盤前宣布，將開放全球使用加密貨幣比特幣購買特斯拉車款，目前只限美國用戶使用，海外用戶將在今年底前陸續開放。特斯拉執行長馬斯克在推特證實該消息，為了降低炒避嫌移，馬斯克強調，特斯拉收到的付款不會轉換成任何法幣，並說名特斯拉使用為內部程式設計處理比特幣。

比特幣原本在葉倫重提打壓數位貨幣進行非法融資下挫，在該消息釋出後，比特幣價格目前上漲1467美元或2.66%、暫報56,698美元。

(中時新聞網)