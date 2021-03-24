美國半導體大廠英特爾（Intel）突拋震撼彈，於美國時間23日宣布增設2座晶圓代工廠，利空消息傳出，台積電今（24日）開盤重跌3%，跌破季線，最後以576元作收。對此，分析師指出，半導體的投機資金很大機率流向顯示卡類股。

英特爾傳出將新設2座晶圓代工廠，欲將觸角伸向代工業務，引來外界猜測，英特爾是否要挑戰台積電在晶圓代工龍頭地位；英特爾搶單利空衝擊台積電股價今開盤重跌23元，以571元開出，創下近2個月新低，最終收在576元，下跌16元，跌幅為3.03%。

此外，三大法人賣超累計397.36億元，其中包括外資與陸資單日賣超357.72億元，投信無懼震盪，仍買超1.96億元，自營商賣超41.59億元，市場預期，外資賣超仍多集中在半導體族群電子類股；台積電佔今日外資賣超最大個股，外資賣單逾6萬。

由於美國加密貨幣挖礦熱潮旺盛，比特幣更是漲勢驚人，飆升至6萬美元創下歷史新高，因此，萬寶投顧分析師蔡明彰表示，半導體的投機資金朝顯卡流入，顯卡常被運用於挖礦，即使近日比特幣呈現整理，但三檔板卡廠映泰、承啟、麗臺逆勢大漲，意味投機資金逐漸流向低價顯卡。

(中時新聞網)