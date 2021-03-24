美國《國防新聞》（Defense News）23日報導，由於俄羅斯與中國大陸已在極音速武器領域取得領先，美國國防部訂下緊湊時程表，希望盡快追上競爭對手的腳步，但美國國會稽核處（GAO）指出，由於測試設施和場地不足，計畫很可能出現延宕。

美國國會稽核處22日發布報告指出，美國防部計畫在未來5年內進行多達40次的極音速武器飛行測試，但僅有位於馬紹爾群島瓜加林環礁（Kwajalein atoll）的「雷根彈道飛彈防禦測試場」（Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site），才適合進行此類武器的飛行測試，但該測試場「無法支撐此測試速度」，且彈道飛彈防禦、洲際彈道飛彈等其他重要項目，也都需要使用該測試場。

另外，極音速武器「難以被持續追蹤」的特點，也同樣對飛行測試造成困擾；加上飛行測試須在公海上進行，因此特殊感測器須由船艦搭載，並可能要進行為期數週的航行，才能抵達位於遠海上的指定位置。

除了實際測試場外，能用於進行極音速測試的風洞設施不僅不足，更持續老化。根據國會稽核處報告，美國政府與私人企業共擁有26座足以擔負極音速測試的風洞，但有14座已是1970年代的產物。美國防部測試資源管理中心（TRMC）近年已撥款數億美元，用於翻修與擴大上述設施，以減輕實際測試場的負擔。

為追上俄中的腳步，美國陸軍和海軍共同研發的「通用極音速滑翔彈體」（C-HGB），預計今年內將進行3次飛行測試，並希望能於2023年進行初步部署。該載具2020年3月已進行過一次成功的飛行測試。國會稽核處警告，若測試無法如期舉行，那美軍只有兩種選擇，即在不確定風險下讓該武器服役，或接受計畫延宕加上成本上漲的事實。

(中時新聞網)