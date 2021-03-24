國民黨推動在立法院成立「疫苗採購調閱小組」。總統府副祕書長李俊俋今天批評，這類扯後腿的作為根本「複製貼上」，呼籲國民黨不要再以這種忽視專業的政治行為，徒增國內恐慌、無助台灣防疫。

李俊俋今晚在臉書指出，過去一年來國民黨針對疫苗議題，先是唱衰買不到國外疫苗，應該考慮中國疫苗；現在疫苗到貨了又開始炒作部會首長不敢施打；當院長、部長施打後又再吵設置「疫苗採購調閱小組」，指控政府不敢公佈價格。

他說，上面這幾波針對疫苗採購、施打的操作，各位有沒有覺得很熟悉？其實從去年疫情初期的口罩生產、是否捐贈中國，到篩檢該如何進行，再到現在的疫苗施打，這類扯後腿的作為根本「複製貼上」，而且經過證明，這些對整體的防疫根本毫無貢獻。

李俊俋強調，當我們台灣成功守住國人健康，防疫成為世界典範，奉勸國民黨，不要再以這種忽視專業的政治行為，徒增國內恐慌、無助台灣防疫。文末呼籲「全民一起來防疫」，並批評「針頭也在吵」。

(中時 )