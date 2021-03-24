前總統府發言人丁允恭遭過往小三女友《Y女》爆料在高雄市任職期間大搞婚外情，周旋於4女之間，引發軒然大波，對此Y女今晚(24日)也首度現身節目，反駁丁允恭現任妻子蔣婕妤指控，過程中一句話，更讓節目主持人陳斐娟當場爆氣，痛罵丁允恭算什麼男人。

Y女首度現身鏡頭前，在《這！不是新聞上》針對丁允恭性醜聞事件交代始末，針對蔣婕妤「前後討了50萬」控訴，她反駁對方斷章取義，只截取其中3段來模糊焦點。Y女澄清，自己絕對沒拿50萬，更透露丁允恭當時要求自己在市府附近租一間小套房，以利2人隨時見面。Y女更指出，這間套房月租達1萬2，但全是自己出錢。

節目主持人陳斐娟聽到Y女一句話，當場發飆狂罵丁允恭，讓在場來賓跟Y女都嚇到。(圖／翻攝自這！不是新聞影片)

陳斐娟聽到後怒嗆丁允恭，把這套房當作自己的洩慾之所，更批評丁允恭，做了這麼多傷風敗俗的事情，結果竟然還敢回頭指控女方跟他要錢，而且到底是要了多少錢？500萬嗎？Y女此時再次澄清「絕對沒有50萬」，但語音未落，陳斐娟回「50萬又怎樣」，Y女感嘆「我覺得我的青春好像連50萬都不值」，陳斐娟當場忍不住發飆：「一個男人，女孩子為你拿掉3次孩子，你付50萬又怎樣？竟然好意思拿出來講啊」，嚇壞全場來賓。

丁允恭去年9月遭爆任職高雄市新聞局長期間，背著妻子大搞婚外情，且對象多達3人，還把自己辦公室當成炮房，事後更以會影響仕途為由，逼迫Y女墮胎，Y女有新戀情後，丁允恭仍緊逼不放，放出親密合照騷擾女方。事件爆發後，丁允恭火速辭職，但仍止不住火。今年1月，丁允恭遭監院以「有辱官箴」全票通過彈劾，並在今天遭懲戒法院以「放蕩輕率，嚴重損害政府信譽與公務員形象」判決撤職，並停止任用2年。

(中時新聞網)