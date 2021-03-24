國際信用評等機構S＆P及中華信評於今日公布評等，國泰金控旗下子公司國泰人壽資本及獲利能力回升，將國泰金控成員評等展望由「負向」調為「穩定」，並確認各成員評等維持不變。

根據S＆P及中華信評指出，國泰金控集團成員的評等展望調整，主要是反映國泰人壽未實現利益回升、資本緩衝增加，以及在資產與負債風險管理上的積極作為，預期資本與獲利能力於未來2年將可維持在令人滿意水準。

第一是資本及獲利能力回升，信評報告中提到，受惠2020年下半年金融市場回升，國泰人壽股票未實現回升，而去年稅後淨利527億元，創歷史高點，並較前一年同期成長38％，資本強度已自2020年初之低點恢復，未來2年將可為公司提供足以吸收市場波動之緩衝空間。

第二則是資產負債管理機制有效，根據本次信評報告顯示，國壽積極主動管理資產與負債風險，包含去年及時降低投資組合風險、創造良好之累積獲利、持續降低負債成本等，皆印證資產負債管理機制有效性。

值得一提的是，本次評等展望的調升，充分展現國泰人壽足以面對金融市場突發挑戰，以穩健的財務實力，以及優異的投資及風險管理能力，得以在金融市場低點做好長線佈局，尋找有利之投資機會，提升獲利空間。

另外，國壽業務面以推動價值導向之商品策略調整，促使負債成本持續下降，且伴隨近期國際利率反彈，與避險成本下滑等有利因素，均有助國壽的財務結構更趨健全。

(中時 )