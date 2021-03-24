今3架共機下午進我西南空域 空軍廣播驅離 22:202021/03/24 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 殲-10戰機。空軍提供。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 空軍今發布共機動態，共軍2架殲-10機，1架運8反潛機，下午進我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 F-5E飛官失事 江啟臣籲國防部速查事發原因避免憾事再發生 星宇開航胡志明市 5／13起每周3班 (中時 ) #空軍 #共機 #西南空域 #防空識別區 #驅離 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 毒犯回頭 當牧師助千人戒毒 04:102021/03/24 地方新聞 空軍F5戰機失事後 最新民調竟一面倒 01:302021/03/24 政治 奈及利亞購買3架大陸-巴基斯坦JF-17戰機 首架運抵奈國 18:242021/03/24 軍事 台糖啟動節水計畫 34口井備戰共度旱情 19:112021/03/24 財經 最後看見的影像 07:002021/03/24 歷史 兩機擦撞太罕見 4大疑點要查清 04:102021/03/24 焦點要聞 Facebook攜手20所大專校院 共育數位人才 12:452021/03/24 生活 開箱大金先生1／請不起「雙林」董事長出馬拍廣告 被家族事業耽誤的藝術家 09:362021/03/24 財經 博客來Q1業績增2成 疫情增溫帶動親子共讀風氣 10:502021/03/24 財經 三接若停經長確定靠調度補缺口 難逃中火多燒煤 12:142021/03/24 財經 被樂天女孩奮力抬起 鄭文燦親公佈真實體重 19:272021/03/24 生活 政治熱門新聞 壯志未酬？李四川發文曝人生2大悲劇：後悔也來不及了 - 政治 蔡英文論文門重大進展？LSE秘藏檔案擬公開 校方回應了 - 政治 朱冠甍失事殉職主因 空軍參謀長首證實：機械故障 - 政治 鳳梨外銷新加坡爆「黑心」 網批：丟臉丟到國外 - 政治 Y女再爆猛料 陳斐娟聽到一句話當場發飆怒罵丁允恭 來賓全嚇傻 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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