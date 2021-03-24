成大醫院今天開打AZ疫苗，院長沈孟儒帶頭施打首劑AZ疫苗，他強調，近日歐盟最高衛生組織對AZ疫苗評價為安全有效，英國也評估打AZ疫苗的好處是大於副作用，他個人對施打AZ疫苗有信心，成醫分配到800劑疫苗，目前統計院內有1200人願意施打。

沈孟儒今天下午帶頭打疫苗，成大醫院首日接種疫苗人員包括內科部心臟血管科趙庭興主任、林志勝副院長、沈孟儒院長、李經維副院長、感染管制中心陳柏齡主任等人，疾管署南區管制中心陳紫君副主任、衛生局許以霖局長也到場關懷醫事同仁接種疫苗情形。

成醫感染管制中心主任陳柏齡表示，該院醫護、行政人員約5000人，其中有1200人登記願意施打。

許以霖說，有媒體報導台南市3月22日施打疫苗，第1天僅50人接種是六都最少，主因是首日台南只有2站開打，24日已增至4站，後天（周五）將有5站開打，1個月內就能打完中央配發首波3000劑疫苗，8至12周後接著打第2劑。

許以霖說，國內首波只有3成醫護人員願意施打疫苗，畢竟是新疫苗，情有可原，但有許多證據證明疫苗是安全的，加上各醫院院長也願意帶頭打疫苗，相信下一波會有更多醫護人員加入施打行列。

(中時 )