高盛報告指出各家車商的電動車專用電池需求不斷增加，將導致生產專用電池的重要原料價格飆升，使電池價格大漲近兩成，車商必須為此做好應變準備。

高盛估計原料價格大漲，會讓專用電池價格上漲約18％。由於專用電池占電動車生產成本比率在20％到40％之間，因此專用電池價格大漲勢必影響電動車商整體獲利。

儘管高盛沒有對生產專用電池原料行情未來走勢，給予具體價格目標預測，但高盛研究團隊根據其分析模型，預測這些原料漲回其歷史高點水準時，電池製造商採購鋰的成本會較目前增長逾一倍，鈷增長一倍，鎳增長60％。

以鎳為例，高盛指鎳價若上漲至每公噸5萬美元，每輛電動車售價可能因此增加1,250美元到1,500美元之間而降低民眾的電動車需求。

根據倫敦金屬交易所（LME）資料，鎳價最高是2007年5月所創的每公噸5萬4,100美元。LME鎳三個月期貨價周二收1萬6,584美元。

該報告指出鋰鈷鎳等三大重要原料價格，自元月初以來已持續上漲。部份國家為了讓其電動車產業能持續發展，可能考慮實施多項政策來增加相關原料的庫存量。

除了增加庫存量之外，尋找其他替代性原料也是電動車商與電池商的重要任務。高盛指出在鎳的供應有限之下，可能加快業界轉向以磷酸鐵鋰來生產電池。

像美國特斯拉（Tesla）與中國小鵬（Xpeng）等電動車商已經在使用磷酸鐵鋰電池。雖然生產磷酸鐵鋰電池的原料沒有使用到鎳或鈷，不受這兩大原料漲價的影響，但這種電池的缺點是蓄電量相對縮小。

儘管原料成本上升，但高盛預測到2030年時，電動車電池價格將低於內燃機引擎，這將成為整體車市從汽車轉向電動車的轉捩點。

(工商 )