歐洲疫情復燃 金價重拾避險魅力 22:412021/03/24 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國10年期公債殖利率跌至1周低點，加上歐元區因疫情復燃再祭封鎖，黃金重拾避險需求魅力，國際金價24日走揚，惟美元指數觸抵4個月高點，金價漲勢受到限制。周三倫敦現貨金價漲0.2％，來到每盎司1,730.86美元；紐約期金漲0.2％，來到每盎司1,729美元。分析師說，儘管美元走強，但空頭壓力近幾周減弱下，金價應可持穩在1,730美元。 疫情干擾不再 富邦金及核心子公司信評展望轉為穩定 德法延長封城 油價重挫 (工商 ) #金價 #疫情復燃 #重拾 #每盎司 #魅力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《造紙股》榮成今年看優 拚營運逐年升 17:052021/03/24 財經 復盛去年每股賺8.62元 擬配發6.6元現金 19:312021/03/24 財經 下個旅遊泡泡… 交長鎖定飛行五小時內國家 04:102021/03/24 財經要聞 微軟開放回公司上班 員工意願不高 04:102021/03/24 全球財經 六福復育白犀牛 日本跨海來提親 10:002021/03/24 寶島 打炒房無效？ 逾六成民眾 預期房價續漲 04:102021/03/24 財經要聞 博客來Q1業績增2成 疫情增溫帶動親子共讀風氣 10:502021/03/24 財經 疫情下境外生人數仍增加 卻面臨有家歸不得、有學上不得 10:372021/03/24 生活 《國際社會》印度出現新變種病毒 單日確診、死亡又創高 17:392021/03/24 財經 《美股掃瞄》美股大波段反彈滿周年 三大指數全倒 08:522021/03/24 財經 東元配息1.15元 20年新高 04:102021/03/24 財經要聞 財經熱門新聞 台積電30年磨技術 張忠謀一句話 揭英特爾跨晶圓代工下場 - 財經 長榮卡船1秒損失10幾萬美元 內行曝船長下場 - 財經 英特爾對幹台積電 半導體分析師驚喊6字完了 - 財經 恐怖 台積電350億大逃殺嚇死散戶 用這1招還有救 - 財經 挽救特斯拉聲譽 馬斯克狂跪陸：最重要的夥伴 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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