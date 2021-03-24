美國10年期公債殖利率跌至1周低點，加上歐元區因疫情復燃再祭封鎖，黃金重拾避險需求魅力，國際金價24日走揚，惟美元指數觸抵4個月高點，金價漲勢受到限制。周三倫敦現貨金價漲0.2％，來到每盎司1,730.86美元；紐約期金漲0.2％，來到每盎司1,729美元。分析師說，儘管美元走強，但空頭壓力近幾周減弱下，金價應可持穩在1,730美元。

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