台股24日再度回測萬六關卡，多頭焦點明顯轉向基本面強健個股，尤其非科技族群的聚陽（1477）釋出大舉擴產應付主力客戶需求，更是讓外資圈喜上眉梢，里昂、摩根士丹利、大和資本、美銀證券全面調升推測合理股價，最高上看320元。

聚陽經營管理階層對2021年前景樂觀，釋出強勁需求帶動擴產20％、產品組合轉佳推升單位售價增長3％、毛利率進步0.5個百分點等展望。里昂證券認為，聚陽的正向展望呼應了在供應鏈整合趨勢中，一線大廠可望持續擴張市占率的優勢，因而將推測合理股價升上320元，居外資圈最高。

大和資本證券指出，在產業大者恆大趨勢底定下，聚陽除了不斷提高市占、展現生產管理的良好實力外，考量運動服飾訂單變多，占比由2020年的25％，升至2021年的40％，產品組合比過往更優，加上生產效率進步，對2021～2022年毛利率大有幫助。聚陽25日也將參與美銀論壇的非科技會議，持續與機構法人第一線接觸。

外資估計，聚陽2020年每股純益年增8％、為9.35元，已顯現連年成長的實力，預料2021、2022年獲利年增率均來到二成左右，每股純益上看11.39與13.45元。

(工商 )