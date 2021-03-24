兒童節鄰近，「寵兒經濟」蓄勢待發。富邦媒（8454）搶攻兒童節送禮商機，旗下通路momo購物網《童玩節》盛大開跑，4月15日前集結LEGO、TOMICA、Vtech等玩具指標品牌優惠3折起，預估可帶動買氣增長逾3倍。

momo同步公布《2021玩具消費指標榜》，發現「紀念收藏、寓教於樂、戶外放電」為三大上榜關鍵，其中人氣TOP3依序為TOMICA 50週年紀念版停車塔、寶可夢抓寶大冒險遊戲機、NERF菁英系列海綿玩具槍。

momo購物網分享，具「紀念收藏」附加價值的週年紀念版、話題角色授權等商品，總深受父母與孩子喜愛，如玩具榜上熱銷冠軍「TOMICA」50週年紀念版百變自動停車塔，最多可停30輛小汽車，收藏與收納價值皆滿分。亞軍「POKEMON」寶可夢抓寶大冒險遊戲機，瞄準持續發燒的抓寶熱潮，讓實體化的精靈球大幅提升孩子的捕捉樂趣。第六名的「LEGO」科技系列新品跑車麥拿侖（42123），經典原車設計加上精緻的可動活塞V8引擎，實屬小小樂高收藏家的最佳禮物！

台灣父母重視孩子學齡前黃金學習期，能讓孩子在玩樂中學習的「寓教於樂」玩具同樣有一片天，其中又以能訓練手眼協調、激發思考的積木、桌遊為父母首選，像是第七名「LEGO」得寶系列 創意生日派對（10958），內含超過200片積木cp值超高，第八名「LEGO」友誼巴士（41395），轉動式車輪、滑動式開窗等設計可玩性高；第十名的「MOOMU」馬卡龍香草軟積木與千千動物指偶積木公仔組，質地柔軟圓形無稜角還可水煮殺菌，小嬰兒也可玩，亦或是第九名的平衡桌遊「綺迪樂」諾亞方舟。

面對精力充沛的孩子「戶外放電」絕對不能少，第三名的「NERF」菁英系列海綿玩具槍，可連續發射12支飛鏢，社區公園也能成為孩子跑跑跳跳的遊樂場，或是第四名的「iimo」兒童折疊三輪車，可做為騎乘車、手推車兩用，親子出遊必備，還可搭配可拆式抗UV遮陽罩，時刻保護孩子細嫩肌膚。

若家中孩子年紀較小也可選擇第五名「麵包超人」趣味推式防側翻學步車DX FUN，在家邊學走路邊放電不失為一個好選擇。

搶攻兒童節送禮商機，momo《童玩節》即日起至4月15日開跑，集結益智玩具、啟蒙玩具、主題積木、騎乘玩具等精選商品優惠3折起，再加碼活動期間累積消費滿599登記抽造型兒童小椅凳，滿額2,000登記抽「小米」米家掃拖機器人。

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