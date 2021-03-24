蘇伊士運河航道大堵塞 油價強彈 22:402021/03/24 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮貨輪在蘇伊士運河擱淺導致航道大堵塞，連帶影響原油運輸引發供給疑慮，國際油價24日反彈大漲超過2％，但歐洲因第3波疫情來襲重啟封鎖，恐拖慢需求面復甦，削弱油價上漲勢頭。倫敦布蘭特期油周三勁彈2.9％，來到每桶62.54美元，周二崩跌5.9％；紐約西德州中級原油期貨漲2.8％，來到每桶59.35美元，周二慘跌6.2％。 胡潤中國大消費民企百強 華為、美的登冠亞 長榮船擱淺蘇伊士運河 將儘速排除 (工商 ) #長榮 #蘇伊士運河 #堵塞 #航道 #油價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》美油亞洲電子盤微幅反彈 11:252021/03/24 財經 美債彈升 歷史經驗顯示美股多數正報酬、可逢低找買點 09:422021/03/24 財經 《航運股》長榮：貨輪疑遭瞬間強風吹襲致使擱淺 11:252021/03/24 財經 金正恩射彈首次挑釁 專家：只比對美國放屁強一點 10:252021/03/24 國際 疫苗題材發威 生技股強強滾 13:242021/03/24 財經 說好的打房呢？億元標售強強滾 18:482021/03/24 房市新訊 傳長榮「卡船」已脫困 正檢查長賜輪船身 16:512021/03/24 財經 「大排長榮」塞住蘇伊士運河 戰略專家想到一事很感慨 18:252021/03/24 政治 長榮擱淺蘇伊士運河 利空轉為實質利多？ 12:322021/03/24 財經 胡潤大消費民企百強榜 華為居冠 04:102021/03/24 話題觀察 資深船長透露「逐項檢查」後才能進運河 進入後「無聊又不能鬆懈」 20:352021/03/24 國際 財經熱門新聞 台積電狠砍571到底了？專家：3天不回587 更慘在後頭 - 財經 台積電30年磨技術 張忠謀一句話 揭英特爾跨晶圓代工下場 - 財經 台積電600元以下不敢買？外資又喊驚天價 1張狠賺近30萬 - 財經 傳長榮「卡船」已脫困 正檢查長賜輪船身 - 財經 - 工商 英特爾對幹台積電 半導體分析師驚喊6字完了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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