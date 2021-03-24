長榮貨輪在蘇伊士運河擱淺導致航道大堵塞，連帶影響原油運輸引發供給疑慮，國際油價24日反彈大漲超過2％，但歐洲因第3波疫情來襲重啟封鎖，恐拖慢需求面復甦，削弱油價上漲勢頭。倫敦布蘭特期油周三勁彈2.9％，來到每桶62.54美元，周二崩跌5.9％；紐約西德州中級原油期貨漲2.8％，來到每桶59.35美元，周二慘跌6.2％。

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