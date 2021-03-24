英國3月綜合PMI升至7個月高點 助英鎊收復部分失土 22:412021/03/24 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國加速施打疫苗並鬆綁封鎖措施，提振英國企業信心，調研機構IHS Markit/CIPS周三公布的英國3月綜合採購經理人指數（PMI）升至7個月高點，助當天英鎊收復早盤部分失土。24日英鎊在倫敦早盤一度跌至兌1.3675美元，觸及2月5日來新低，之後跌幅收斂到0.3％回升至兌1.3715美元。兌歐元則曾觸抵86.45便士兌1歐元，為3月5日來最低價位。 歐元區3月PMI值超越50 顯示經濟復甦進行式 台灣下一戰：拚「群體免疫」 與全球同步解封 (工商 ) #英國 #英鎊 #失土 #綜合 #PMI 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 斥資7千萬 隆田國小老舊校舍重建動土 14:572021/03/24 寶島 周末到新竹開趴「趣」 活動接連登場 10:322021/03/24 生活 《商情》憂需求疲軟 紐約棉花連5黑 10:002021/03/24 財經 清華跨國際團隊 發現恆星被黑洞吞噬產生的幽靈粒子 12:322021/03/24 寶島 勞動基金弊案 寶佳執行長稱看報紙才知道游迺文 17:192021/03/24 社會 元大寶華上修台灣今年GDP年增至4.4％ 關注景氣過熱之虞 12:342021/03/24 財經 《國際金融》歐洲疫情反撲、美國恐加稅 避險美元直逼4個月高點 11:422021/03/24 財經 CNN超人氣評論員：新冠示警 必須向疫情學習 09:422021/03/24 健康 竹縣指標危老重建案 3／24動土 17:522021/03/24 區域情報-新竹 上銀董座卓文恒：今年營收還有成長空間 16:432021/03/24 財經 勞工職災保險政院明拍板 4人以下公司須納保 20:162021/03/24 政治 財經熱門新聞 台積電30年磨技術 張忠謀一句話 揭英特爾跨晶圓代工下場 - 財經 長榮卡船1秒損失10幾萬美元 內行曝船長下場 - 財經 英特爾對幹台積電 半導體分析師驚喊6字完了 - 財經 恐怖 台積電350億大逃殺嚇死散戶 用這1招還有救 - 財經 挽救特斯拉聲譽 馬斯克狂跪陸：最重要的夥伴 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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