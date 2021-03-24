英國加速施打疫苗並鬆綁封鎖措施，提振英國企業信心，調研機構IHS Markit/CIPS周三公布的英國3月綜合採購經理人指數（PMI）升至7個月高點，助當天英鎊收復早盤部分失土。24日英鎊在倫敦早盤一度跌至兌1.3675美元，觸及2月5日來新低，之後跌幅收斂到0.3％回升至兌1.3715美元。兌歐元則曾觸抵86.45便士兌1歐元，為3月5日來最低價位。

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