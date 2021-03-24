調研機構IHS Markit周三公布歐元區3月採購經理人指數（PMI）初值，拜製造業產能創23年多來最快擴張速度，抵消服務業因防疫封城持續低迷之賜，歐元區3月商業活動6個月來首見恢復成長。但歐洲面臨第3波疫情來襲再祭封鎖，加上疫苗接種放緩，4月初出爐的終值數據恐會下修。

IHS Markit也於同日發布美國3月製造業PMI初值，從2月終值58.6升至59.0，來到2個月高點。服務業PMI則自2月終值59.8升至60.0，創80個月新高。

美國民間部門企業的商業活動，在第1季結束可望見到顯著成長。製造業與服務業新訂單，合計創2014年9月以來最強增幅，但供應鏈被打亂限制製造業產出。

IHS Markit周三公布3月歐元區製造業PMI初值，從2月終值57.9意外竄高到62.4，創下1997年6月開始有此調查以來新高，遠勝《路透》訪調預估的57.7。

服務業PMI初值從2月終值45.7升至48.8，寫下7個月高點，超出《路透》訪調預估的46.0。 歐元區3月綜合PMI初值跨過擴張門檻，由2月終值48.8揚升至52.5，優於《路透》預期的51.0。這係該指數自去年9月來首見恢復擴張，擴張幅度創去年7月來之最，也是過去28個月來第2大。

歐元區最大經濟體德國的3月綜合PMI初值，由前月的51.1上揚到56.8，攀抵3年多來最高。第2大經濟體法國的3月綜合PMI初值，雖由2月的47.0升至49.5，但已是連續7個月萎縮。

德國3月製造業PMI初值由前值60.7升抵66.6，創有史以來新高。服務業PMI初值也意外自前值45.7攀高到50.8，來到7個月高點。

法國3月製造業PMI由前值56.1續升至58.8，觸抵39個月新高；服務業PMI由前值3個月低點45.6回升到47.8，來到3個月高點。

不過歐元區展望惡化，未來產出指數從2月的3年高點67.0降到66.8，主要是歐洲新冠肺炎感染率又回升，在第3波疫情來襲威脅下被迫恢復封城。

(工商 )