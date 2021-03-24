台灣本土八點檔是許多長輩每晚必看的節目之一，而有不少演員因透過在八點檔的好表現，成為家喻戶曉的大明星，漂亮女星曾菀婷就是其中一個，2013年她在《世間情》扮演壞女人「郭佳佳」，紅遍全台，更被譽為八點檔女神；近日38歲的曾菀婷聊到轉型成功心得，但遇到網友留言催婚，釣出本尊高EQ回應「我可以把自己照顧好」，粉絲全讚爆。

曾菀婷昔日把工作重心放在本土劇八點檔，直到2018年後才轉換跑道，投資服飾、保養品或飲料等副業，偶爾也會客串戲劇作品，像是近期在票房破億的電影《角頭-浪流連》飾演美女市議員，都有亮眼表現；22日她在臉書聊到這些年轉型心得，也坦言「沒有覺得拍八點檔有什麼不好，只是現在不想做一個被時間控制的人」。

曾菀婷被網友覺得到了該結婚的年紀，她高EQ回應被粉絲讚爆。(圖/ 摘自曾菀婷臉書)

過去就曾有不少八點檔演員吐苦水，表示拍八點檔要不斷尬戲，沒日沒夜的生活常常讓身體吃不消，而曾菀婷她為自己做了選擇，但她強調不想被時間控制，而是想要當「主動掌握積極控制時間的人」；最後說到看昔日戰友的作品，也是會想跟他們再度同台飆戲，並驚喜地說，「誰知道下一秒會發生什麼呢」，給粉絲們無限想像空間。

曾菀婷一席話被粉絲讚爆，但有一名網友PO出曾菀婷抱著嬰孩的照片，且疑似揶揄地表示「年輕（紀）不輕了，該找個好對像（象）囉」，立刻引起其他人不滿，覺得他這樣有點侵犯，紛紛嗆「女人不一定需要嫁人才叫有好歸宿」、「活出自己最重要」；曾菀婷看到網友的話，只淡定地說，「我可以把自己照顧得很好不用費心了」，高EQ的回應也讓人看出女神有修養的個性。

(中時新聞網)